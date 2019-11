Meer winst voor cateraar Sodexo

Gepubliceerd op | Views: 264

MARSEILLE (AFN) - Cateraar Sodexo heeft in zijn afgelopen gebroken boekjaar meer winst behaald. Het concern voerde ook zijn opbrengsten op en stelde een hoger dividend voor dan een jaar terug.

Sodexo realiseerde een resultaat van 665 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 651 miljoen euro. De omzet dikte aan tot bijna 22 miljard euro, van 20,4 miljard euro vorig jaar. Sodexo voert zijn uitkering aan de aandeelhouders op naar 2,90 euro per aandeel. Het dividend was een jaar eerder nog 2,75 euro per aandeel.

De omstandigheden in Noord-Amerika blijven volgens Sodexo uitdagend, onder meer omdat gezondheidszorgcontracten zijn verloren. In andere regio's is er wel sprake van groei, en er wordt veel verwacht van de periode rondom enkele grote sportevenementen in het lopende boekjaar, zoals de Olympische Zomerspelen.