Operationeel directeur weg bij Neways

Velen zien het blijkbaar als negatief nieuws aan de koers te zien. I.d.d. speculaties. De 1 ziet het dus positief, de ander ziet het negatief. Zijn trackrecord is volgens mij i.i.g. niet super top. Dus ik houd het maar op een bezem ;-) van Eric Stodel, Paul de Koning, commissarissen enz.En verjonging zou ook niet verkeerd zijn bij dit tech adres.Ze zitten in mooie markten, juist ook de komende jaren. En een aandeel dan ook nog eens onder of op de intrinsieke waarde kopen? Lijkt me niet verkeerd.Ook juist omdat er technisch veel kennis gevraagd wordt voor productie van geëlektrificeerde en later waterstof auto's moet automotive toch gaan scoren lijkt me. En medische equipement wordt de komende jaren ook meer en meer belangrijk. Dus toekomst genoeg lijkt me. Een keer goed bezemen kan veel opschonen ;-)