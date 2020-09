Wereldhave vergroot financiële speelruimte

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Wereldhave heeft zijn financiële speelruimte vergroot met nieuwe en gewijzigde schuldfaciliteiten van meer dan 130 miljoen euro. Alle schuldverplichtingen zijn daarmee gedekt tot het derde kwartaal van 2022, laat het bedrijf weten.

Volgens Wereldhave is het geld geleend tegen betere voorwaarden dan de gemiddelde schulden die het bedrijf de komende twaalf maanden moet terugbetalen. "Deze transacties markeren een belangrijke stap in de verbetering van onze liquiditeitspositie, vooral in deze economisch moeilijke periode", zegt de financiële topman Dennis de Vreede. "Op deze manier zouden we ons financieel profiel het komende jaar moeten kunnen versterken."