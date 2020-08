Duitse industrie veert sneller op dan industrie in Nederland

Gepubliceerd op | Views: 1.166 | Onderwerpen: Duitsland, Nederland

WIESBADEN (AFN) - De industriële productie in Duitsland trekt harder aan dan de productie in Nederland. Maar de oosterburen moeten ook uit een dieper dal klimmen als gevolg van de coronacrisis. Vergeleken met een jaar terug ligt de productie in beide landen nog steeds op een behoorlijk lager niveau. Dat laatste geldt ook voor Frankrijk en Spanje, waar vrijdag eveneens nieuwe industriecijfers werden gepubliceerd.

In juni steeg de Duitse industriële productie met 8,9 procent ten opzichte van mei. Daarmee zette het eerder ingezette herstel in de grootste economie van Europa door. Eerder was er nog sprake van een ongekende krimp, als gevolg van coronamaatregelen die tot fabriekssluitingen leidden en een een flinke afname van de wereldhandel. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder was er nog wel sprake van een stevige krimp, met 11,7 procent.

Van mei op juni steeg de Nederlandse productie slechts met 2,1 procent. Maar de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni maar zo'n 9,7 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de daling op jaarbasis daarmee iets kleiner dan in de vorige twee maanden.

Minder geproduceerd

Bij alle bedrijfsklassen van de Nederlandse industrie werd minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, behalve in de bouwmaterialen- en tabaksindustrie. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de branche reparatie en installatie van machines volgens het statistiekbureau het sterkst en die van voedingsmiddelen het minst. In ruim drie kwart van alle branches was de daling minder sterk dan in de vorige maand.

De productie in de Franse industrie ging in juni met 14,4 procent omhoog. De achterstand ten opzichte van een jaar terug komt bij de Fransen neer op 12,5 procent. Spanje zag zijn industriële productie op maandbasis met 14 procent aantrekken en heeft ook nog 14 procent goed te maken ten opzichte van het niveau van juni 2019.

Economen hadden al deze cijfers al min of meer zien aankomen. In doorsnee hadden de kenners eigenlijk op een iets trager herstel van de productie in de diverse landen gerekend, maar hun inschattingen van de achterstand ten opzichte van een jaar eerder waren juist iets rooskleuriger dan de daadwerkelijke situatie.