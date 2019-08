Ahold Delhaize voelt Amerikaanse stakingen

Gepubliceerd op | Views: 1.410 | Onderwerpen: levensmiddelen

ZAANDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal van het jaar last gehad van stakingen in de Verenigde Staten. Desondanks wist het moederbedrijf van Albert Heijn zijn omzet op te voeren, maar onder de streep hield het concern minder over.

De stakingen bij winkels van Stop & Shop in de regio New England in de VS duurden elf dagen en hadden een directe impact van 224 miljoen dollar op de omzet, plus omzetderving van 121 miljoen dollar in de nasleep van de acties. Dat is meer dan de initiële schatting die het bedrijf zelf gaf.

Ahold Delhaize verhoogde de omzet nog wel in de Verenigde Staten, naar opbrengsten gemeten de belangrijkste markt voor het Nederlands-Belgische concern. De acties namen wel een hap van 100 miljoen dollar uit de onderliggende operationele winst.

Omzet

In Nederland stegen de verkopen met 4,2 procent tot een kleine 3,7 miljard euro. Online verkocht het bedrijf via ah.nl en bol.com ruim een derde meer dan een jaar eerder, waarbij die laatste webwinkel voornamelijk groeide door verkoop van derde partijen. In België daalden de vergelijkbare opbrengsten iets, terwijl die in Centraal- en Zuidoost-Europa licht opveerden

Alles bij elkaar voerde Ahold Delhaize de omzet met 5 procent op tot 16,3 miljard euro, waarbij wisselkoersen een handje hielpen. Bij constante wisselkoersen was er sprake van 1,5 procent groei. De operationele winst daalde met dik 13 procent tot 560 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 334 miljoen euro, ruim 18 procent minder dan een jaar eerder. Voor de rest van het jaar verwacht Ahold Delhaize geen verdere invloed van stakingen. Het bedrijf handhaaft dan ook de verwachtingen voor heel 2019.