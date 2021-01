Cao-lonen stegen in 2020 ondanks corona het meest in twaalf jaar

DEN HAAG (ANP) - Werknemers die vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) hebben hun loon in 2020 ondanks de coronacrisis het meest zien stijgen in twaalf jaar. Driekwart van de cao's was al begin vorig jaar afgesloten, nog net voor het economische tij keerde vanwege de eerste lockdown. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De cao-lonen stegen vorig jaar met 3 procent. In 2008 was de stijging voor het laatst hoger. Toen gingen deze lonen met 3,3 procent omhoog.

De salarissen van werknemers onder een cao zijn meer gestegen dan de inflatie, die in de eerste elf maanden van vorig jaar 1,3 procent bedroeg. Dat betekent dat ze ook meer konden kopen van het ontvangen loon.

Voorlopige cijfers

Werknemers in de industrie gingen er het meest op vooruit, met een gemiddelde stijging van 3,8 procent. Dat komt vooral omdat de lonen zijn verhoogd in twee metaalcao's. De stijging was het kleinst in de landbouw, bosbouw en visserij.

Deze cijfers zijn voorlopig omdat de statistici nog niet alle gegevens over de cao's hebben kunnen onderzoeken.