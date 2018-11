Wall Street opent hoger op verkiezingsdag

Gepubliceerd op | Views: 709

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de sessie begonnen. Beleggers kijken vooral naar de tussentijdse verkiezingen van dinsdag, die president Donald Trump heeft gebombardeerd tot een populariteitspoll voor zijn presidentschap. De uitslagen volgen pas ver na sluiting van de beurshandel op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plusje van 0,1 procent op 25.492 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2743 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 7369 punten.

Nu hebben de Republikeinen van president Trump nog de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen. Trump kan daardoor redelijk ongestoord zijn gang gaan. Volgens de peilingen is het goed mogelijk dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. In de Senaat lijken Trump en de zijnen wel de meerderheid in handen te houden.

Qua bedrijven weet onder meer farmaceut Eli Lilly de aandacht op zich gericht. Na een sterk derde kwartaal schroefde het bedrijf de winstverwachtingen op. Ook is de farmaceut iets rooskleuriger geworden in zijn omzetprognose. Desondanks verloor het aandeel Eli Lilly 2,8 procent. Modebedrijf Ralph Lauren leverde 3 procent aan waarde in na publicatie van resultaten.