Ajax na overwinteren al over 60 miljoen euro

AMSTERDAM (AFN) - Ajax kan de kassa laten rinkelen tijdens de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League. Als de club uit Amsterdam wint in het Estádio da Luz, dan overwintert het niet alleen voor het eerst in dertien jaar in de Champions League. De inkomsten uit het lucratieve toernooi passeren dan ook de grens van 60 miljoen euro.

Alleen plaatsing voor de groepsfase van de Champions League leverde Ajax, de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland, al zo'n 42 miljoen euro op. Iedere deelnemer aan de groepsfase kreeg een startpremie van ruim 15 miljoen euro. Op basis van eerdere deelnames aan Europees voetbal mocht Ajax ruim 18 miljoen euro bijschrijven en uit de pot van tv-gelden komt nog eens 2,5 miljoen euro. De drie thuisduels in de groepsfase leveren een verwachte recette van zo'n 6 miljoen euro op.

Ajax won tot dusver twee duels (5,4 miljoen euro) en speelde een keer gelijk (0,9 miljoen euro) in de groepsfase. Winst op Benfica levert niet alleen nog eens 2,7 miljoen euro op. Ajax plaatst zich dan ook voor de achtste finales. En dat beloont de UEFA weer met een premie van 9,5 miljoen euro.

Uitverkocht

Als Ajax zich plaatst voor de achtste finale, dan speelt het ongetwijfeld opnieuw in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. De selectie van trainer Erik ten Hag wordt ook steeds meer waard nu de voetballers van Ajax zich ook op het hoogste podium goed presteren.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars moest vorige week nog hard lachen toen de waarde van de selectie van Ajax op 250 miljoen euro werd geschat. ,,Ik hoop toch wel iets meer", stelde hij zonder zelf een bedrag te noemen.