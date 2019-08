China voorkomt verdere val van yuan

De Dollar stijgt nu t.o. de Yuan als de Euro. De Chinezen gaan nu hun producten wat ze niet meer kwijt kunnen in de VS over gans de wereld verspreiden aan nooit geziene lage prijzen. De rente in de EU staat al onder 0 die van de VS zal spoedig ook die richting in gaan. Oog om oog en tand om tand is nooit een goed idee. Wie is de aanstoker hiervan ?