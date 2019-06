Crédit Agricole rekent op fors meer winst

Gepubliceerd op | Views: 312

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse bank Crédit Agricole verwacht zijn winst in de komende drie jaar met 600 miljoen euro op te voeren, geholpen door kostenbesparingen. Daarnaast verwacht het financiële concern meer geld te verdienen met zijn zakenbank en met de divisie vermogensbeheer. Dat meldde de Franse geldschieter in zijn nieuwe strategisch plan voor de komende jaren.

Het nettoresultaat moet worden opgevoerd naar 5 miljard euro. Daarbij geldt het rendement op het eigen tastbare vermogen als belangrijke pijler voor het verbeteren van de resultaten. Deze moet uitkomen op 11 procent.

Anders dan veel branchegenoten als BNP Paribas en Société Générale is Crédit Agricole minder afhankelijk van de prestatie van de handelsdivisie. Dat stelt de bank in staat om sommige doelen te verhogen waar concurrenten juist een gematigdere toon aanslaan, gelet ook op de huidige lage rentestanden en de steeds strengere kapitaalvereisten.

Crédit Agricole is ook één van de weinige banken in Europa die groeit door overnames. Onlangs werden bepaalde onderdelen van Banco Santander ingelijfd. Ook vermogensbeheerder Amundi, die onderdeel is van de Franse bank, verstevigde zijn positie op de Europese markt na de overname van Pioneer Investments in 2017.