Gepubliceerd op | Views: 1.209

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel in New York flink in de plus. Beleggers trokken zich op aan voorzichtig positieve opmerkingen van de regering dat de uitbraak van het coronavirus zich lijkt te stabiliseren.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 5,6 procent hoger op 22.223 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 5,4 procent vooruit tot 2634 punten en techbeurs Nasdaq won 5,5 procent tot 7777 punten.

Ook op economisch gebied was er nieuws met een positieve noot. Bestuurder James Bullard van de St. Louis Federal Reserve zei zondag dat hij niet geloofde dat de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt in een vrije val is geraakt, sinds het virus rondwaart in het land.

JPMorgan Chase

Onder meer JPMorgan Chase stond stevig in de plus, met een koerswinst van bijna 6 procent. De Amerikaanse bank heeft in een brief aan aandeelhouders laten weten nog voldoende kapitaal te hebben en dus wel bestand te zijn tegen een stootje. 3M ging daarnaast ruim 3 procent omhoog. Volgens het industrieconcern is een bericht dat de Verenigde Staten een voor Duitsland bestemde levering beademingsapparatuur zou hebben onderschept, onjuist. En cruisebedrijf Carnival won bijna een kwart aan beurswaarde, nadat bekend werd dat een Arabische investeerder een groot belang in de onderneming heeft genomen.

Videoconferencebedrijf Zoom ging daarentegen bijna 9 procent onderuit. Nadat de ene na de andere privacyfout van de onderneming in het nieuws kwam, hebben verschillende bedrijven en organisaties het gebruik van Zoom verboden.

Mastercard

Creditcardmaatschappij Mastercard, dat ruim 9 procent won, stond eveneens in de schijnwerpers. De Europese Commissie gaat na bezwaren van verschillende Europese lidstaten de overname van de Deense betalingsdienstverlener Nets nader onderzoeken. Met de deal die vorig jaar werd aangekondigd is een bedrag van 2,9 miljard euro gemoeid.

De euro was 1,0790 dollar waard, tegen 1,0807 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen daalden door het uitstel van de videovergadering van de olielanden over mogelijke productieverlagingen. Een vat Amerikaanse olie werd 6,3 procent goedkoper op 26,56 dollar. Brentolie kostte 3,9 procent minder op 32,78 dollar per vat.