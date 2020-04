Beurzen hoopvol over afvlakking pandemie

Sinds ca 80 dagen volg ik de ontwikkeling van COVID-19 in alle landen van de wereld op de voet per dag in een super groot spreadsheet. Inderdaad zijn er gisteren (tot afgelopen nacht 00:00 uur) minder nieuwe besmettingen gemeld. Ik maak vele grafieken en tabellen om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Nederland doet het uitermate beroerd. In feite een van de slechtsten in de wereld na Italië en Spanje. Hollandse compromissen politiek is hier naar mijn mening de oorzaak voor. Als Nederlander woonachtig in Thailand erger ik me mateloos aan Rutte en zijn linkse medestanders. Ik moest dit toch even kwijt, sorry. In Thailand zijn per miljoen inwoners 30 keer zo weinig besmettingen en ligt het dodental op 1,1% vergeleken met Nederland met 9,8% nog hoger dan Spanje. Maar in Thailand heeft men dan ook tijdig Chinese maatregelen genomen. En kom a.u.b. niet aan met het smoesje dat de cijfers gemanipuleerd worden, want hier wordt Jan en Alleman gemeten als daar de minste aanleiding voor is. In Nederland, notabene volgens RIVM, waarschijnlijk 4 x zo veel gevallen want "we kunnen niet genoeg meten". Nu terug naar de euforie van gisteren. Ik heb een van de vele eigen grafieken toegevoegd dat in dit geval kijkt naar de actieve patiënten (dus totaal besmet min genezen min dood) toegevoegd, zowel cumulatief als per dag. Heel eenvoudig af te lezen dat deze verbetering per dag een incident zou kunnen zijn en dat het er morgen weer eens uitschiet zoals eergisteren. Dan is het weer gedaan met het optimisme. De olieprijs, ook bepaald door het humeur van de markt, doet dus mee, maar ook dat is ontzettend fragiel. M.a.w. wees voorzichtig kan morgen weer een betere koopdag worden.