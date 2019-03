Groeiend HelloFresh lijdt verlies

Gepubliceerd op | Views: 359

BERLIJN (AFN) - Bij HelloFresh ging groei vorig jaar nog altijd boven winst. De bezorger van maaltijdboxen kreeg er in 2018 flink meer klanten bij en verwerkte meer bestellingen, wat resulteerde in een hogere omzet. Die snelle groei ging gepaard met een negatief operationeel resultaat.

De opbrengsten stegen het afgelopen jaar met ruim 41 procent tot een kleine 1,3 miljard euro. Het operationele verlies over heel 2018 kwam uit op 54,5 miljoen euro. Daarmee wist HelloFresh het negatieve resultaat met 22 procent terug te dringen. Het nettoverlies bedroeg 82,8 miljoen euro, tegen 92 miljoen euro in het voorgaande jaar.

HelloFresh, dat ook in Nederland actief is, verwacht dit jaar stevig te blijven groeien met een omzetplus tussen de 25 en 30 procent. De onderneming denkt dit jaar ook operationeel quitte te kunnen draaien. De Duitsers gingen er aanvankelijk van uit dat dit punt eind vorig jaar zou worden bereikt, maar door extra investeringen in de Verenigde Staten moest die ambitie worden bijgesteld.