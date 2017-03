Arcelor wil flink investeren in Ilva

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalproducent ArcelorMittal wil samen met zijn Italiaanse partner Marcegaglia ruim 2,3 miljard euro investeren in het Italiaanse Ilva. Dat blijkt uit een biedingsbericht dat de ondernemingen maandag naar buiten brachten

De twee deden vorig jaar al een overnamebod op Ilva, dat eigenaar is van de grootste staalfabriek van Europa in de Zuid-Italiaanse stad Tarente. Details over de voorgestelde koopsom zijn nooit bekendgemaakt.

Ilva levert staal aan onder meer de auto-, machine- en scheepsindustrie. ArcelorMittal en Marcegaglia willen de productie van het bedrijf gaan opvoeren en tevens een nieuwe onderzoekscentrum bijbouwen. Ilva ligt ook al geruime tijd onder vuur in verband met vervuiling rond de fabriek in Tarente. Een deel van investeringstoezeggingen hebben daarom betrekking op het verbeteren van de milieuprestaties.