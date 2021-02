Supermarkten schrappen bezorging boodschappen om sneeuwval

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn, Jumbo en onlinesupermarkt Picnic annuleren alle onlinebestellingen van boodschappen die zondag zouden worden bezorgd. Wegens de verwachte hevige sneeuwval is het te gevaarlijk voor bezorgers om de weg op te gaan.

"We hebben eerst heel goed naar de situatie gekeken, maar het is onverantwoord om de weg op te gaan", geeft een woordvoerster van Albert Heijn aan. "Het is een extreme maatregel die we niet graag nemen." Jumbo noemt de situatie "bijzonder vervelend" voor klanten, maar stelt de veiligheid van medewerkers voorop.

"Wij hebben exact dezelfde beslissing genomen", zegt medeoprichter Michiel Muller van Picnic. Normaal gesproken levert het bezorgingsbedrijf op zondagen tienduizenden bestelde boodschappen af. Picnic heeft alle medewerkers die zondag naar werk hadden gemoeten opgedragen thuis te blijven.

Maandag

Muller rekent er vooralsnog op dat de bezorging wel maandag kan doorgaan. "Maar we moeten zondagavond lokaal kijken bij distributiecentra, waar mogelijke sneeuwhopen voor problemen kunnen zorgen." Jumbo meldt van dag tot dag te bekijken of bezorgers van boodschappen weer de weg op kunnen.

Het is voor Albert Heijn en Jumbo niet mogelijk om zelf het tijdstip van bezorging te verzetten voor hun klanten. Wel kunnen klanten een andere dag kiezen voor hun bestelling. Dit levert bij sommige gebruikers van de bezorgdienst van Albert Heijn problemen op, omdat ze de melding krijgen dat alle bezorgmomenten de komende week zijn volgeboekt. De keten adviseert hun om het later nog eens te proberen, omdat geregeld nieuwe 'bezorgblokken' vrijkomen.

Albert Heijn en Jumbo verwachten vooralsnog dat de distributie aan supermarktfilialen zondag wel kan doorgaan, maar houden wel in de gaten of dit nog verantwoord is voor werknemers en leveranciers. De ketens bevoorraden hun winkels zaterdag extra om eventuele tekorten zo veel mogelijk te voorkomen.