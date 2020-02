Chipmaker Qualcomm weer in het vizier Europese Commissie

Gepubliceerd op | Views: 440 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De Europese Commissie onderzoekt opnieuw of de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm misbruik maakt van zijn marktpositie. De Commissie heeft het bedrijf vragen gesteld over de verkoop van chips die worden gebruikt in apparaten die werken met 5G.

De Europese Unie heeft een verkennend onderzoek ingesteld met de vraag of Qualcomm zijn dominante marktpositie heeft gebruikt om zogenoemde RFFE-chips te gebruiken. Die worden gebruikt om radiosignalen te ontvangen en te verwerken. Qualcomm beraadt zich op een reactie.

Qualcomm is al twee keer beboet door de Europese Commissie. Vorig jaar kreeg de chipmaker een boete van 242 miljoen euro omdat deze een rivaal de toegang tot de markt had geblokkeerd. In 2018 moest het bedrijf bijna 1 miljard euro betalen. Qualcomm had bedongen dat Apple alleen gebruik zou maken van zijn chips.