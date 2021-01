Banken en verzekeraars flink omhoog op Amsterdamse beurs

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen gingen woensdag duidelijk vooruit. Enthousiasme onder beleggers over de toelating in de Europese Unie van het coronavaccin van Moderna gaf het sentiment een duwtje. Beleggers zochten daarbij hun heil bij banken en verzekeraars, die naar verwachting zullen profiteren van het economisch herstel van de coronacrisis. Ook werd met spanning uitgekeken naar de uitslag van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,9 procent in de plus op 639,16 punten. De MidKap won 1,2 procent tot 955,72 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 1,8 procent. De Londense FTSE-index steeg 3,5 procent onder aanvoering van de Britse banken Standard Chartered, Barclays en HSBC, die tot bijna 10 procent wisten te winnen.

ABN AMRO, Aegon en ING gingen aan kop in de AEX met winsten tot meer dan 8 procent. Shell zette daarnaast de opmars voort met een plus van dik 5 procent. Het olie- en gasconcern won een dag eerder al ruim 7 procent dankzij de hogere olieprijzen. Betaalbedrijf Adyen, dat vorig jaar nog flink aan waarde won op het Damrak, stond onderaan met een verlies van ruim 5 procent.

Fugro

In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro, die veel oliebedrijven als klant heeft, een grote winnaar met een plus van bijna 5 procent. Sligro klom verder meer dan 4 procent bij de kleinere bedrijven. De groothandelsketen draaide afgelopen jaar bijna een vijfde minder omzet door de sluiting van veel horecazaken tijdens de lockdowns. De omzetcijfers waren wel beter dan verwacht.

Het leek er eind van de middag op dat de Democraten in Georgia op voorsprong liggen. Een van de twee Democratische kandidaten voor een zetel in de Senaat voor de staat Georgia, de predikant Raphael Warnock, heeft zijn Republikeinse tegenstrever Kelly Loeffler al verslagen. In de strijd om de andere zetel heeft de Democratische kandidaat ook een lichte voorsprong. Bij winst krijgt de Democratische Partij van Joe Biden het voor het zeggen in beide kamers van het Congres, waardoor de aankomend president veel gemakkelijker zijn beleid zou kunnen uitvoeren.

De euro was 1,2290 dollar waard, tegen 1,2293 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 50,70 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 54,55 dollar per vat.