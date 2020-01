Gepubliceerd op | Views: 732 | Onderwerpen: advies, ASR

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het advies voor verzekeraar ASR bij Deutsche Bank is verhoogd van hold naar buy. Analisten van de bank verwachten een grotendeels neutrale markt voor Europese verzekeraars in 2020. Daarbij zouden verzekeraars die zich voornamelijk op Europa richten in het voordeel zijn ten opzichte van branchegenoten die het vizier op de Verenigde Staten hebben gericht.

Volgens marktvorsers van Deutsche Bank zal de winst- en dividendgroei bij Europese verzekeraars in lijn zijn met de bredere financiële sector. Die maakt een relatief bedrukte ontwikkeling door, aldus de marktvorsers.

In hun rapport over het Europese verzekeringswezen handhaven de analisten hun hold-advies voor Aegon. Het aandeel ASR sloot vrijdag in Amsterdam op 33,78 euro. Aegon sloot op 4,05 euro.