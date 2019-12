Detailhandelsverkopen eurozone weer omlaag

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in oktober met 0,6 procent afgenomen op maandbasis. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend. Verder werd voor september een daling van de verkopen gemeld, terwijl eerder voor die maand nog een kleine stijging werd gerapporteerd.

Economen hadden gemiddeld verwacht dat de verkopen in oktober met 0,5 procent zouden dalen. In september was er nu een afname met 0,2 procent te zien, van een eerder gemelde plus met 0,1 procent.

In de gehele Europese Unie namen de winkelverkopen in oktober met 0,4 procent af. Hier was in september een min van 0,1 procent te zien.