Gepubliceerd op | Views: 585

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif maakt zich zorgen om de bescherming van zijn productielocatie in Roermond tegen hoogwater. Het bedrijf is het niet eens met het Waterschap Limburg, dat stelt dat de locatie geen groot gevaar loopt bij hogere waterstanden van de Maas. Volgens Limburgse media dreigt Sif zelfs met een vertrek uit Roermond.

,,We hebben geen enkele intentie om te verhuizen uit Roermond'', zegt topman Fred van Beers daarover. Hij wijst onder meer naar de flinke investeringen van Sif in de Limburgse stad waar het bedrijf ook zijn hoofdkantoor heeft. Toch is een verhuizing volgens Van Beers niet helemaal uitgesloten. ,,Uiteindelijk moeten we er wel voor zorgen dat we hier fatsoenlijk kunnen produceren.''

Het waterschap concludeerde dat er geen extra maatregelen zijn om het industrieterrein waar Sif acties is te beschermen tegen hoogwater. Sif wil nu om tafel met het waterschap, de provincie en de gemeente Roermond om ,,hard bewijs'' te krijgen voor die conclusie, aldus Van Beers.