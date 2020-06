'Just Eat Takeaway aast op Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub'

Gepubliceerd op | Views: 311

NEW YORK (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway zou interesse hebben in de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Nieuwszender CNBC meldt op basis van ingewijden dat het Nederlands-Britse bedrijf zijn interesse kenbaar heeft gemaakt bij de Amerikanen. Ook het Duitse Delivery Hero zou Grubhub wel willen overnemen.

Eerder zou ook techbedrijf Uber Technologies, vooral bekend van de taxi-app maar ook van bezorgbedrijf Uber Eats, zich hebben gemeld. Die partijen zouden ook al gesprekken voeren over een krachtenbundeling. Grubhub heeft te maken met flinterdunne marges door toegenomen concurrentie van branchegenoten als Uber Eats. Schaalgrootte is belangrijk om die problemen het hoofd te bieden.

Aan Grubhub hangt momenteel een prijskaartje van zo'n 5,7 miljard dollar. Aan een overname door een Europese partij zouden nagenoeg geen mededingingsbezwaren kleven.