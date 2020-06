AEX begint met winst

Gepubliceerd op | Views: 1.040

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters pakten de opmars weer op na de verliesbeurt een dag eerder. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De werkloosheid in de Verenigde Staten zal naar verwachting in mei zijn gestegen tot bijna 20 procent vanwege de coronapandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,8 procent in de plus op 563,76 punten. De hoofdindex koerst af op een weekwinst van bijna 6 procent. De MidKap klom 1 procent tot 780,98 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent.

Koploper in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 6 procent. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van meer dan 1 procent. In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de grootste stijger met een plus van 7 procent. Optiekketen GrandVision sloot de rij met een min van ruim 1 procent.