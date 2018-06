'Deal Accor en AF-KLM mogelijk zonder belang'

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: luchtvaart

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Een samenwerking tussen AccorHotels en luchtvaartcombinatie Air France-KLM is mogelijk zonder dat de hotelketen zich inkoopt. Dat heeft topman Sébastien Bazin van AccorHotels gezegd. Bazin wil dat zijn bedrijf afspraken maakt met Air France-KLM over een gezamenlijk loyaliteitsplan en marketing, maar geeft wel aan dat gesprekken daarover zich in een ,,zeer vroeg stadium'' bevinden.

AccorHotels bevestigde deze week dat het interesse heeft in een minderheidsbelang in Air France-KLM. Dat zou moeten leiden tot een verregaande samenwerking. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos kijkt AccorHotels daarbij nadrukkelijk naar de 14 procent die de Franse staat in handen heeft.