Duitse Merck groeit trager dit jaar vanwege coronavirus

DARMSTADT (AFN) - Het Duitse farmacie- en speciaalchemiebedrijf Merck waarschuwt voor een negatieve impact van het nieuwe coronavirus op zijn opbrengsten. De impact van de uitbraak op de omzet is 1 procent, aldus het concern. De aanname daarbij is dat het aantal besmettingen en het dodental in het eerste kwartaal pieken. Merck denkt alsnog over heel 2020 op eigen kracht een "solide" omzetgroei te kunnen behalen.

De farmaceut houdt ook rekening met een pessimistischer scenario, waarbij het langer duurt om het virus uit Wuhan te beteugelen. Dat kan tot een wereldwijde recessie leiden, vreest Merck. Als de situatie verder begint te verslechteren, komt het Duitse bedrijf met een aanpassing van zijn prognose voor 2020. Merck benadrukt dat het moeilijk blijft om precies te voorspellen wat voor impact de coronacrisis uiteindelijk zal hebben op de onderneming.

Vorig jaar lukte het Merck nog aardig om te groeien. De omzet in 2019 steeg op eigen kracht ruim 5 procent tot 16,2 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 1,3 miljard euro.