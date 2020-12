AEX licht hoger na vaccindomper Pfizer

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden overwegend met kleine winsten. Berichten dat de Amerikaanse farmaceut Pfizer dit jaar minder coronavaccins kan leveren dan gehoopt zorgden voor enige terughoudendheid op de beursvloeren. Ook bleef de blik gericht op de onderhandelingen over een brexitdeal. Daarnaast werd uitgekeken naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 612,35 punten. De MidKap klom 0,2 procent op 911,32 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Frankfurt daalde 0,2 procent.

Olie- en gasconcern Shell won 1,5 procent in de AEX, dankzij een stijging van de olieprijzen. Op de oliemarkt werd positief gereageerd op het akkoord van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland om de olieproductie in januari licht te verhogen. Er mogen vanaf januari dagelijks 500.000 vaten extra worden opgepompt, ondanks dat de vraag naar olie nog altijd onder druk staat door de coronacrisis.