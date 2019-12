'Zorgen over prestaties lichtbedrijf Lumileds'

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers maken zich ernstig zorgen over de prestaties van Lumileds, de voormalige Philips-dochter die voor 80 procent in handen is van private equity. Dat meldt Het Financieele Dagblad. Het ledlampenbedrijf kampt met forse vraaguitval op zijn twee belangrijkste afzetmarkten: de Chinese auto-industrie en mobiele telefonie.

Volgens de krant zijn de problemen prangend omdat Lumileds weinig vet op de botten heeft, met een kaspositie van minder dan 50 miljoen euro. De Amerikaanse investeerder Apollo kocht de onderneming met veel schuld in 2017. Philips bezit een minderheidsbelang van 20 procent in Lumileds.

Lumileds is met ruim negenduizend werknemers in meer dan dertig landen actief. In Nederland werken zo’n vijfhonderd man voor Lumileds, voornamelijk in de fabriek in Middelburg.