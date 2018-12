ING vindt financieel directeur in eigen kring

Gepubliceerd op | Views: 617

AMSTERDAM (AFN) - ING wil de Thai Tanate Phutrakul aanstellen als de nieuwe financieel directeur. Hij wordt de opvolger van Koos Timmermans wiens positie onhoudbaar was geworden na het witwasschandaal. Die kwestie zadelde de bank op met een megaboete van 775 miljoen euro. Phutrakul was als Group Controller aan ING verbonden.

Ook moet de Thai toetreden tot de raad van bestuur van de bank. Daarover beslissen uiteindelijk aandeelhouders in april. Zijn werk als financieel eindverantwoordelijke vangt hij op 7 februari aan. Dat is daags na de presentatie van de jaarcijfers van ING. Puhtrakul werkt sinds 1998 voor ING. Toezichthouders zijn al akkoord met zijn promotie.

Het vertrek van Timmermans werd in september aangekondigd. Daarbij was al bekend dat hij aan zou blijven tot het moment dat er een opvolger was gevonden. De kwestie leidde ook tot veel politieke ophef.