AEX zakt na claim verkiezingswinst Trump

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het rood, na de stevige opmars in de afgelopen dagen. Alle ogen zijn gericht op de Verenigde Staten. President Donald Trump heeft al de overwinning geclaimd in de Amerikaanse verkiezingen, terwijl er nog miljoenen stemmen geteld moeten worden. Op het Damrak kwam Ahold Delhaize met een kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent in de min op 549,28 punten. De MidKap verloor 1,3 procent tot 798,92 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,4 procent.

Beleggers vrezen een lange periode van politieke onzekerheid in de VS, nadat Trump beweerde dat er is gefraudeerd tijdens de verkiezingen, zonder die bewering verder te verduidelijken. In belangrijke staten zoals Pennsylvania, Wisconsin en Michigan is de uitslag nog niet bekend. Toch claimde de president dat de uitslag al vaststaat. Ook kondigde Trump aan naar het Amerikaanse hooggerechtshof te willen stappen "om het stemmen te stoppen".

Ahold Delhaize daalde 0,9 procent in de AEX. Het supermarktconcern blijft flink profiteren van het hamsteren van boodschappen door consumenten in coronatijd en het vele online shoppen. Het moederbedrijf van Albert Heijn en webwinkel bol.com verhoogde zijn winstverwachting voor heel 2020 op en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 1 miljard euro.