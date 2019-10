Wall Street stijgt op rentehoop

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag fors hoger gesloten. Beleggers verwerkten een slechter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Hun zorgen om de Amerikaanse economie zetten ze echter om in hoop dat de Federal Reserve snel een nieuwe renteverlaging doorvoert. Een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell deed de koersen verder stijgen.

De Dow Jonesindex sloot met een winst van 1,4 procent en bereikte een stand van 26.573,72 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 1,4 procent tot 2952,01 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,4 procent aan tot 7982,47 punten.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed. Het sentiment op Wall Street kreeg eerder deze week een flinke knauw door zeer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie. Later kwamen daar nog een teleurstellende gegevens over de dienstensector bovenop. IFed-voorzitter Jerome Powell zei in een toespraak dat de Amerikaanse economie wat risico's kent, maar er goed voor staat.

Apple

Apple won 2,8 procent. Het technologieconcern heeft de productie van zijn nieuwste iPhones opgeschroefd vanwege een sterke vraag. Amerikaanse politici hebben streamingdienst Spotify om meer informatie gevraagd over mogelijk machtsmisbruik van Apple dat zijn muziekdienst Apple Music zou hebben bevooroordeeld.

HP Inc ging bijna 10 procent omlaag. De computer- en printerfabrikant is van plan tot 9000 banen te schrappen om zo 1 miljard dollar kosten te besparen tegen eind 2022. Het banenverlies komt neer op circa 16 procent van het totale personeelsbestand.

PayPal

De samenwerking van vliegtuigfabrikant Boeing (plus 1 procent) en de Braziliaanse branchegenoot Embraer wordt door de Europese Commissie aan een diepgravend onderzoek onderworpen. Brussel is bang dat de deal de concurrentie vermindert.

Betalingsbedrijf PayPal stapte uit het libra-project van Facebook (plus 0,6 procent). Ook andere financiële bedrijven zouden zorgen hebben over de aandacht van regelgevers voor de cryptomunt.

De euro was 1,0981 dollar waard, tegen 1,0975 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 52,84 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 58,42 dollar per vat.