Wall Street staat voor lagere opening

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan dinsdag voor een licht lagere opening na de stijging van een dag eerder toen techbedrijven en webwinkels voor koerswinsten zorgden. Beleggers verwerken opnieuw een reeks bedrijfscijfers. Ook kijken ze naar het politieke getouwtrek rond een nieuw pakket aan coronasteunmaatregelen.

Amazon staat opnieuw in de belangstelling. Het e-commercebedrijf maakt bekend een Zweedse versie van zijn webwinkel te openen. Ook keurde de Britse marktwaakhond een investering in maaltijdbezorger Deliveroo definitief goed.

Ook Facebook kan op aandacht rekenen. Een flinke hoeveelheid TikTok-gebruikers zou over zijn gestapt naar Instagram nu de Amerikaanse president Trump dreigt TikTok te verbieden.

Ralph Lauren

Modemerk Ralph Lauren staat voor een lagere opening. Het bedrijf opende de boeken en schreef daarbij rode cijfers. Het merk met het logo met de polospeler zegt zijn bedrijfsstructuur tegen het licht te gaan houden.

Warner Music Group zette een hogere omzet in de boeken dan waar analisten rekening mee hadden gehouden, maar ook een groter dan verwacht verlies. De opbrengsten uit streaming stegen daarbij flink.

Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing zette een stapje richting het weer mogen vliegen van de toestellen van het type 737 MAX in de Verenigde Staten. In Europa kan dat nog wel wat langer duren, geeft de Europese luchtvaartautoriteit EASA aan. Boeing-toeleverancier Spirit AeroSystem zag zijn omzet met circa 70 procent dalen door de malaise in de luchtvaart en de problemen met de 737 MAX.

Nabeurs opent entertainment- en mediaconcern Disney de boeken. Ook de maker van vegetarische vleesvervangers Beyond Meat komt met cijfers.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,9 procent hoger op 26.664,40 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,7 procent naar 3294,61 punten en techbeurs Nasdaq won 1,5 procent tot 10.902,78 punten.