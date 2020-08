DSM hekkensluiter in licht hogere AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.562

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs boekte dinsdag een kleine winst. Ook de meeste andere Europese beurzen gingen licht vooruit na de stevige opmars een dag eerder. Op het Damrak werd AEX-bedrijf DSM lager gezet na tegenvallende resultaten. De cijfers van koffie- en theebedrijf JDE Peet's vielen wel in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 558,87 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 779,92 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen daalde 0,1 procent.

DSM (min 2,8 procent) was hekkensluiter in de AEX. Het speciaalchemieconcern zag het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal dalen als gevolg van zwakkere prestaties bij zijn materialendivisie, die veel klanten heeft in de door de coronacrisis getroffen auto-industrie. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en olie- en gasbedrijf Shell gingen aan kop met winst van 2,8 procent.

Op de lokale markt won JDE Peet's dik 1 procent. Het koffie- en theeconcern boekte in het eerste halfjaar een recordomzet met koffie voor thuisdrinkers doordat veel mensen de voorbije maanden thuiswerkten. De tak die levert aan de horeca en bedrijven had het wel een stuk zwaarder. Het moederbedrijf van Douwe Egberts, dat eind mei naar de beurs in Amsterdam ging, zag bij dat laatste onderdeel sinds juni wel herstel optreden.

In Londen steeg BP 5,7 procent dankzij meevallende resultaten van het Britse olie- en gasconcern. Diageo zakte 6 procent. Het moederbedrijf van whiskymerk Johnnie Walker en biermerk Guinness werd flink geraakt door de coronacrisis. De Britse prijsvechter easyJet klom 9 procent na een uitbreiding van zijn vluchtschema voor de zomer door een sterke vraag naar vakantievluchten.

AS Roma won 5 procent in Milaan. Verschillende partijen hebben interesse getoond in een overname van de Italiaanse voetbalclub. In Frankfurt klom Infineon 4,8 procent. De Duitse chipmaker presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en ziet "concrete tekenen van herstel" op de belangrijke automarkt. Het Duitse chemiebedrijf Bayer had tijdens de virusuitbraak last van het grotendeels wegvallen van de niet-coronagerelateerde geneeskunde. Daardoor verkocht het bedrijf minder medicijnen. Het aandeel zakte 2,5 procent.

De euro was 1,1792 dollar waard tegen 1,1743 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 40,88 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 43,99 dollar per vat.