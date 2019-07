Winkelverkopen eurozone onverwacht gedaald

Gepubliceerd op | Views: 778 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in mei met 0,3 procent gedaald op maandbasis. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Economen hadden in doorsnee juist op een stijging met 0,3 procent gerekend.

In april gingen de winkelverkopen in het eurogebied met een herziene 0,1 procent omlaag. Eerder werd voor die maand een min met 0,4 procent gemeld.

In de gehele Europese Unie zakten de detailhandelsverkopen in mei met 0,4 procent, na een daling met 0,1 procent een maand eerder.