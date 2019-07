'Nipte openingswinst voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.041

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting nipt hoger. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te beginnen. Beleggers verwerken de nieuwe recordstanden op Wall Street en kijken uit naar het belangrijke Amerikaanse banencijfer, dat vrijdag naar buiten komt. De beurzen in New York blijven donderdag dicht vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

Op het Damrak zal het aandeel TomTom mogelijk bewegen op een advieswijziging. Kepler Cheuvreux schroefde zijn aanbeveling af naar hold.

Betaalbedrijf Adyen heeft zijn aanbod in Canada uitgebreid. De beursgenoteerde onderneming maakte bekend Interac Debit toe te voegen als betaalwijze voor klanten in Canada. Ook breidt Adyen de samenwerking met Foodora Canada uit. Financiële details over de overeenkomsten maakte het bedrijf niet bekend.

WDP

De advies- en ingenieursbedrijven Sweco, Royal HaskoningDHV en Arcadis gaan de politie de komende jaren helpen met technische adviezen bij hun huisvestingsopgave. Het gaat om een raamcontract van vier jaar voor elk bedrijf met de mogelijke verlenging voor nog eens vier jaar met een jaarlijks volume van ongeveer 4,8 miljoen euro.

Logistiek vastgoedbedrijf WDP kondigde aan een nieuw distributiecentrum voor cacaoreus Barry Callebaut te ontwikkelen. WDP voorziet een investering van circa 100 miljoen euro. De nieuwe thuisbasis van de grootste fabrikant van cacao- en chocoladeproducten ter wereld zal verrijzen in het Belgische Lokeren.

URW

ForFarmers liet weten de productie van veevoer te willen verplaatsen vanuit het Britse Crewe naar andere locaties in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om de uitwerking van eerder aangekondigde efficiencyverbeteringen die in 2021 vergeleken met 2018 10 miljoen euro moeten schelen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft de verkoop van het Parijse kantorenpand Tour Majunga afgerond. Het bedrijf maakte in april bekend het pand voor een bedrag van 850 miljoen euro over te doen aan een consortium van institutionele partijen onder leiding van het Zuid-Koreaanse Mirae Asset Daewoo.

Osram

Aan het overnamefront bevestigde de Duitse lichtproducent Osram Licht een bindend bod van 35 euro per aandeel te hebben ontvangen van investeerders Bain en Carlyle. Osram meldt dat de leiding van het bedrijf op korte termijn bijeenkomt om het bod te bespreken. Een beslissing volgt snel.

De euro was 1,1281 dollar waard, tegen 1,1278 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 56,71 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent goedkoper op 63,12 dollar per vat.