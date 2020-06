Vattenfall zet bouw 's werelds grootste windpark op zee door

Gepubliceerd op | Views: 1.352 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

AMSTERDAM (AFN) - Energiereus Vattenfall zet de bouw van windpark Hollandse Kust Zuid 1-4 door. Het van huis uit Zweedse bedrijf maakte bekend een definitieve investeringsbeslissing te hebben genomen voor de realisatie van het grootste windpark op zee ter wereld.

De bedoeling is dat Hollandse Kust Zuid tegen 2023 volledig operationeel is. De capaciteit van het hele park is dan 1500 megawatt. Dat is gelijk aan het stroomgebruik van ruim 2 miljoen huishoudens. Het windpark bestaat uit 140 turbines van 11 MW, die voor het eerst offshore geplaatst worden.

Vattenfall liet zich niet uit over de kosten die zijn gemoeid met de realisatie, maar naar verluidt gaat het om een paar miljard euro.