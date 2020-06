'Proces rondom Italiaanse beurs versnelt'

Gepubliceerd op | Views: 520 | Onderwerpen: Italië

AMSTERDAM (AFN) - Het mogelijke verkoopproces rondom de Italiaanse beurs is aan het versnellen. Dat halen kenners van ING uit een artikel in Milano Finanza. Naar verluidt wil de Italiaanse regering voor eind juni stappen zetten rondom Borsa Italiana.

De beurs is nu in handen van de London Stock Exchange (LSE), maar die wil financieel dienstverlener en dataleverancier Refinitiv overnemen. Mogelijk moeten daarvoor onderdelen worden afgestoten, waarschijnlijk zelfs specifiek de Italiaanse beurs. De Italiaanse overheid zou Borsa Italiana acquireren en op een later moment een belang van 49 procent willen verkopen.

Volgens het artikel wil Euronext 2 miljard tot 2,2 miljard euro betalen voor Borsa Italiana en lijkt het daarmee een logische kandidaat voor dat belang. Het is echter niet ondenkbaar dat er andere kandidaten zijn, volgens de marktvorsers. Ook wijzen ze op het dan bestaande controlerende belang van de Italiaanse overheid. Dat maakt kostenvoordelen lastig. Volgens ING zijn de activa van Borsa Italiana echter van groot belang voor Euronext en was de mogelijke aankoop een van de redenen om formeel af te zien van een bod op het Spaanse BME.

ING hanteert een buy-advies op Euronext, dat woensdag donderdag omstreeks 10.20 uur uur 0,2 procent zakte tot 85,05 euro.