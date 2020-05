'Cijfers PostNL minder dan verwacht'

De Corona piek in pakketten begon ca 15-3 en zit derhalve amper in de q1 resultaten. Derhalve is dit een eerder een koopmoment dan een verkoopmoment.



Overigens waardeloos dat in de outlook niets staat over deze enorme piek in het aantal pakketten. Men slaagt er bij POSTNL wederom in om een boodschap te verpakken in een halfleeg glas..