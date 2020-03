Gepubliceerd op | Views: 96

CAMDEN (AFN) - Campbell Soup is positiever over zijn resultaten in het lopende gebroken boekjaar. Het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern heeft zijn schuldenlast teruggedrongen, waardoor het minder geld kwijt verwacht te zijn aan rente. Daarnaast voerde het bedrijf zijn operationele winst op in het afgelopen kwartaal.

Campbell Soup deed vorig jaar een aantal onderdelen van de hand. Zo rondde het bedrijf in oktober de verkoop af van zijn Europese divisie voor chips, waar Kettle Foods onder valt. De opbrengst werd gebruikt voor het aflossen van schulden.

Voor het boekjaar 2020, dat tot loopt tot in juli, verwacht Campbell Soup een aangepaste winst per aandeel tussen de 2,55 en 2,60 dollar. Eerder ging het bedrijf uit van maximaal 2,55 dollar winst per aandeel.

In het tweede kwartaal behaalde Campbell Soup een nettowinst van 1,2 miljard dollar, tegenover een verlies van 59 miljoen euro een jaar eerder. De omzet bleef nagenoeg gelijk op 2,2 miljard dollar. Op autonome basis, zonder effect van desinvesteringen of overnames, was er sprake van 1 procent omzetgroei.