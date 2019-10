Gepubliceerd op | Views: 526

BENGALURU (AFN/BLOOMBERG) - Shell heeft via een dochterbedrijf een belang van 20 procent genomen in het Indiase zonnepanelenbedrijf Orb Energy. Dat bedrijf biedt kleine en middelgrote bedrijven de mogelijkheid om in zonnepanelen te investeren. Op die manier heeft Orb Energy al 160.000 systemen aan de man gebracht, die goed zijn voor in totaal 75 megawatt aan capaciteit.

Shell investeert in het bedrijf via Shell Energy Solutions. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Het is voor het Nederlands-Britse olie- en gasbedrijf niet de eerste investering in India. Shell wil de zogenaamde 'energiearmoede' in Afrika en Azië aanpakken en heeft zich ten doel gesteld over elf jaar 100 miljoen mensen in ontwikkelingslanden van betrouwbare energie te voorzien.