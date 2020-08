Tweede kwartaalverlies op rij voor SocGen

Gepubliceerd op | Views: 637

PARIJS (AFN/DPA) - Société Générale (SocGen) heeft in het tweede kwartaal verlies geleden, onder meer vanwege een afschrijving op zijn handelsdivisie en voorzieningen voor mogelijke slechte leningen vanwege de coronacrisis. Het is het tweede kwartaal op rij dat de Franse bank rode cijfers in de boeken zet.

De op twee na grootste bank van Frankrijk zette een negatief resultaat van bijna 1,3 miljard euro neer. De opbrengsten daalden met bijna 16 procent tot 5,3 miljard euro. Topman Frédéric Oudéa wil bij de handelstak die al enige tijd slechte prestaties boekt de kosten tegen 2022 met 450 miljoen euro naar beneden hebben gebracht.

SocGen zette in de verslagperiode krap 1,3 miljard euro opzij om slechte leningen op te vangen. Dat is meer dan de 820 miljoen euro die in het eerste kwartaal in de stroppenpot ging.