Heineken ziet licht herstel, maar onzekerheid bijft

AMSTERDAM (AFN) - Heineken ziet sinds het dieptepunt van de coronacrisis in april een licht herstel optreden. De bierbrouwer noemt de situatie rondom het coronavirus echter nog altijd "beweeglijk en onzeker". Heineken bevestigde de voorlopige cijfers die het bedrijf vorige maand over het eerste halfjaar bekendmaakte. Daarin leed het bedrijf een verlies, vooral omdat de horeca in veel belangrijke markten getroffen werd.

Het nettoverlies van Heineken bedroeg 297 miljoen euro, iets minder dan de ongeveer 300 miljoen euro uit de voorlopige cijfers. De omzet daalde op autonome basis met 16,4 procent tot 9,2 miljard euro. Het bedrijf verkocht niet alleen minder bier, maar in doorsnee ook tegen een lagere prijs. De biervolumes daalden met 11,5 procent.

Vanwege de onzekerheden trok Heineken eerder al zijn verwachting voor het hele jaar in. Ook nu geeft de brouwer nog geen verwachting, wel denkt het bedrijf dat de productmix en de hoeveelheid die naar welk afzetkanaal gaat op de resultaten blijft drukken, met name in Europa. Sowieso is de handel aan de horecasector zwaarder getroffen dan de bierverkoop via winkels.

Een tak van Heineken die wel hard groeide was de directe levering aan consumenten. De Europese bierwebwinkel Beerwulf trok in de eerste zes maanden 3 miljoen bezoekers waarvan de helft nieuw was. Het vergelijkbare Six 2 Go in Mexico kreeg in het eerste halfjaar tien keer zo veel bestellingen te verwerken als in heel 2019. Ook de verkoop van thuistapsystemen verdubbelde tijdens de lockdown.

Heineken heeft de afgelopen maanden 3 miljard euro aan extra financiële ruimte geregeld door de uitgifte van nieuwe obligaties en staat er naar eigen zeggen financieel goed voor. Het bedrijf schrapt wel het interimdividend.