Heineken in trek op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag hoger geopend. Ook elders in Europa begonnen de beurzen met winst. De beurshandel stond vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport en de aanhoudende stroom bedrijfsresultaten. Op het Damrak was bierbrouwer Heineken in trek na een grote overname in China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 572,09 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 793,21 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,3 procent aan.

Heineken won ruim 1 procent bij de hoofdfondsen. De brouwer neemt een belang van 40 procent in de grootste bierbrouwer van China. Met de deal met China Resources Beer (CR Beer) is in totaal omgerekend ruim 1,9 miljard dollar gemoeid.