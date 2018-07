'Liza-opdracht voor SBM zeer positief'

Gepubliceerd op | Views: 982

AMSTERDAM (AFN) - De opdracht voor SBM Offshore van ExxonMobil voor werkzaamheden aan een tweede productie- en opslagschip (FPSO) voor het olieveld Liza bij Guyana is ,,zeer positief nieuws''. Dat schrijft KBC Securities. Het koersdoel voor SBM wordt verhoogd van 18,50 euro naar 19 euro.

Het gaat om een Front-End Engineering and Design (FEED) contract dat komt van Exxon-dochter Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL). Daarna verwacht SBM toestemming te krijgen met de volgende fase van de FPSO, die vervolgens maximaal twee jaar geleased en geëxploiteerd zal worden door het bedrijf. Daarna keert de FPSO terug naar EEPGL.

SBM is al bezig met de bouw van een eerste FPSO voor Liza. Dat gebeurt momenteel in Singapore. KBC wijst erop dat de tweede FPSO veel groter zal zijn dan Liza 1. De productiecapaciteit van de tweede FPSO gaat 220.000 vaten per dag bedragen, tegen 120.000 vaten bij de eerste. Overigens had KBC al wel verwacht dat SBM gezien zijn goede papieren grote kans zou maken op toekenning van Liza 2. Het advies staat op buy.

Zeer grote kans

ING stelt eveneens dat SBM zeer grote kans had om ook Liza 2 binnen te slepen. De bank had echter gedacht dat de toekenning aan het einde van dit jaar zou komen en niet nu. ING denkt dat SBM voor beide FPSO's een bedrag zal ontvangen van 800 miljoen tot 1 miljard dollar, waardoor de schuld duidelijk zal dalen. Al met al is sprake van gunstig nieuws voor SBM. Het advies bij ING is buy en het koersdoel staat op 20 euro.

Het aandeel SBM noteerde dinsdag omstreeks 09.30 uur in de MidKap een plus van 7 procent op 13,85 euro. Dat is de sterkste koerswinst in meer dan een jaar.