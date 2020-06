Beursgang Warner Music levert 1,9 miljard dollar op

Gepubliceerd op | Views: 23

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De beursgang van muziekmaatschappij Warner Music, die woensdag haar debuut maakt op de beurs in New York, levert het bedrijf 1,9 miljard dollar (omgerekend 1,7 miljard euro) op. Het gaat daarmee om een van de grootste beursgangen van het jaar.

Eerder verwachtte de maatschappij, met artiesten als Cardi B, Lizzo en Dua Lipa, 1,8 miljard dollar op te halen met de beursgang. Het bedrijf verhoogde echter het aantal aandelen dat het in de markt zet vanwege de grote vraag naar de stukken. Het beurssymbool op Wall Street wordt 'WMG'. Het bedrijf heeft een beurswaarde van bijna 13 miljard dollar.

In maart schoof Warner Music zijn plannen voor een gang naar de aandelenmarkt nog op de lange baan vanwege de coronacrisis en de onrust op de financiële markten.