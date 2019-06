Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: Duitsland, Nederland

AMSTERDAM (AFN) - De Duitse broker Flatex gaat zijn diensten op de Nederlandse markt aanbieden. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) maandag. De partij biedt onder meer gratis transacties, zo weet de krant.

Het bedrijf kan dat onder meer doen omdat Duitsland, in tegenstelling tot Nederland, geen provisieverbod kent. Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, etf's en ook turbo's en contracts for difference (cfd's) kunnen zonder kosten worden verhandeld op een gratis beleggingsrekening. Later dit jaar moeten ook opties en futures beschikbaar worden.

Directeur Nederland bij Flatex, onderdeel van het beursgenoteerde Fintech Group, is Jeroen Sonsma, voorheen werkzaam bij Binck Bank.