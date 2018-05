Chipmaker Infineon scherpt omzetprognose aan

Gepubliceerd op | Views: 39

FRANKFURT (AFN/RTR) - De Duitse chipfabrikant Infineon heeft de omzetverwachting voor het huidige gebroken boekjaar aangescherpt. Dat bleek donderdag bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers.

Infineon rekent nu op een groei van de opbrengsten van 4 tot 7 procent. Daarmee is de onderkant van deze bandbreedte een procentpunt hoger dan de eerdere verwachting. Infineon zette in het tweede kwartaal een omzet in de boeken van ruim 1,8 miljard euro. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder en 3 procent hoger dan vorig kwartaal.