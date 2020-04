Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - Optiekconcern GrandVision betaalt vanwege de coronapandemie voor april niet de huur voor de 600 Nederlandse winkels van Pearle en Eye Wish. Dat meldt nieuwswebsite Vastgoedmarkt.nl, die de hand heeft weten te leggen op een interne brief van GrandVision.

Het detailhandelsbedrijf zou het mogelijk achten dat zijn huurbazen het in mei wellicht ook nog moeten stellen zonder huur. Contactlens-aanpassingen, -controles, optometrie-onderzoeken en het af- en bijstellen van brillen zijn immers niet mogelijk met inachtneming van de RIVM-adviezen om afstand te houden. "Het spreekt voor zich dat deze buitengewone situatie zich kwalificeert als onvoorziene omstandigheid en een vorm van overmacht, de ontoerekenbare onmogelijkheid van nakoming van een huurovereenkomst."

Het voortbestaan van de onderneming komt in gevaar als de belangrijkste zakelijke relaties, de verhuurders, zich niet flexibel opstellen, schrijft Vastgoedmarkt.nl. Temeer omdat veertig procent van de filialen in handen is van franchisers die de winkels onderhuren van GrandVision.

De laatste tijd hebben meerdere grote winkelconcerns al aangekondigd hun huurbetalingen even stop te zetten. Het optiekconcern gaf tegenover de nieuwswebsite geen commentaar op het bericht.