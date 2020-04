Gepubliceerd op | Views: 832 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese nationale bank (PBOC) is huiverig om de depositorente te verlagen. Dat valt op te maken uit een commentaar van vice-president Liu Guoqiang van de centrale bank. Hij zei dat de PBOC meer tijd nodig heeft om alle voor en nadelen van een renteverlaging te evalueren. De financiële markten rekenden eerder juist op een lagere depositorente.

De depositorente is de rente die banken moeten betalen aan Chinese spaarders. Dat tarief is al in feite negatief, als rekening wordt gehouden met inflatie. "We moeten goed beoordelen en nadenken over hoe huishoudens reageren op negatieve rentes", aldus Liu.

Een lagere depositorente is vooral nodig om de druk op winstmarges van Chinese banken te doen afnemen. De rentes op leningen zijn eind maart verlaagd, om Chinese bedrijven en huishoudens te helpen tijdens de coronacrisis. Door de crisis krijgen banken minder inkomsten binnen. De depositorente staat op 1,5 procent.

Maar de Chinese toezichthouders en monetaire autoriteiten maken zich vooralsnog niet druk over banken. De kredietverleners staan er goed voor en kunnen de verwachte groei van slechte leningen aan, zo klonk het.