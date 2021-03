Sterke daling van brandstofvoorraden VS door winterstorm

NEW YORK (ANP) - De brandstofvoorraden in de Verenigde Staten zijn vorige week in het hoogste tempo sinds 1990 geslonken, in de nasleep van het barre winterweer in met name het zuiden. Door de vrieskou stonden tientallen raffinaderijen langs de Amerikaanse Golfkust een tijd stil. In totaal was meer dan 5 miljoen vaten aan dagelijkse capaciteit buiten werking.

Dat meldt energieagentschap EIA in een rapport. Daarin viel ook te lezen dat de geleverde benzine, een maatstaf voor de vraag, het sterkst was gestegen sinds mei. Verder namen de voorraden ruwe olie sterk toe. De verwachting is dat de vraag verder zal aantrekken, nu de uitrol van vaccins versneld.

In de sector wordt ook gekeken naar de beslissing van landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland die later deze week beslissen over het al dan niet verhogen van de olieproductie. De verwachting is dat OPEC+, zoals de groep wordt aangeduid, zal beslissen om de productie voorlopig niet op te voeren. Door de productie te beperken wilden de landen de olieprijzen stutten. Dit jaar zijn de prijzen voor olie meer dan een kwart gestegen.

De ontwikkelingen van woensdag zorgden voor flink hogere olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie was tegen het slot van de aandelenbeurzen in New York 2,5 procent duurder op 61,28 dollar. Brentolie steeg 2,2 procent tot 64,10 dollar per vat. Daarmee werd een reeks van drie dagen van dalende prijzen doorbroken.