Ctac neemt meerderheidsbelang in Oliver IT

DEN BOSCH (AFN) - Automatiseerder Ctac neemt een "strategisch" meerderheidsbelang van 75 procent in Oliver IT, een specialist in integratie en softwareontwikkeling. Het beursgenoteerde bedrijf heeft daartoe een intentieverklaring getekend. Er is geen overnamesom naar buiten gebracht.

Oliver is eveneens gevestigd in Den Bosch en is opgericht in 2009. Het team bestaat momenteel uit zo’n 40 medewerkers. Ze zijn naar eigen zeggen marktleider op het gebied van integratie, web & mobiele oplossingen.

"Olivers omzet bedraagt circa 6 miljoen euro op jaarbasis en zal vanaf boekjaar 2020 bijdragen aan de groei van onze consultancy-activiteiten. De aankoop zal tevens direct bijdragen aan de ebitda en winst per aandeel van Ctac", aldus Ctac-topman Pieter-Paul Saasen.