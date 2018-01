PPG doet alsnog overname in Nederland

PITTSBURGH (AFN) - De Amerikaanse verfreus PPG Industries, die lange tijd aasde op branchegenoot AkzoNobel, heeft alsnog een overname in Nederland gedaan. De Amerikanen lijven de Nederlandse verfgroothandel ProCoatings in. Financiële details werden niet gemeld.



ProCoatings is een groothandel met 23 filialen. Het bedrijf levert onder andere professionele bouwverven, lakken, industriële coatings, vloersystemen en schildersgereedschappen. Volgens PPG draagt de overname van ProCoatings bij aan het verstevigen van de positie in de ,,belangrijke" Nederlandse markt. De relatief kleine overname wordt naar verwachting binnen enkele weken afgerond.



PPG Industries waagde vorig jaar vergeefs een poging om branchegenoot AkzoNobel in te lijven. Tot aan de rechter toe werd het defensieve gedrag van Akzo, dat niet overgenomen wenste te worden, bestreden. Ook de politiek roerde zich in de discussie.